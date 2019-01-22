Новости Спорт

Все видео этой рубрики
22 января 201907:43

Эшли Коул стал игроком "Дерби"

@dcfcofficial/Twitter

Английский защитник Эшли Коул вернулся на туманный Альбион. Бывший игрок сборной Англии подписал контракт с "Дерби Каунти", который выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе английского футбола. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В "Дерби" он воссоединится со своим бывшим партнером по "Челси" Фрэнком Лэмпардом – ныне главным тренером "баранов". Сам Коул так прокомментировал свой переход: "Я не раздумывал долго над тем, чтобы сюда перейти. Надеюсь, что помогу команде подняться в классе, — приводит слова англичанина Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. - Я поддерживал связь с Лэмпардом и мы обсуждали мой переход. Вероятно, это мое последнее интервью, когда я называю его Фрэнком. Теперь он мой босс".

Напомним, что последним клубом англичанина был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", который он покинул в ноябре 2018 году. После этого Коул находился в статусе свободного агента. "Дерби" после 28 туров имеет в своем активе 46 очков и занимает шестое место в таблице. Отставание от лидирующего "Лидса" на восемь очков.

Сейчас

05:53

Google получил штраф в 50 миллионов евро

03:37

Мария Бутина вышла на связь с родственниками после недельного молчания

00:13

В швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум

19:35

В Шереметьеве самолет выкатился за пределы ВПП

18:22

"Бристоль", "Дикси" и "Красное&белое" объединяются

17:05

При взрыве в военном центре в Афганистане погибли 126 человек

15:49

Метель задержала самолеты в московских аэропортах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Спасенных с горящих танкеров моряков доставят в Керчь

Спасенных с горящих танкеров моряков доставят в Керчь

29 минут назад
Форум в Давосе пройдет без Трампа, Макрона, Мэй и Си Цзиньпиня

Форум в Давосе пройдет без Трампа, Макрона, Мэй и Си Цзиньпиня

3 часа назад
The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД

The Nation: США сами провоцируют Россию по РСМД

2 часа назад
Аналитики США обвинили КНДР в наличии секретной ракетной базы

Аналитики США обвинили КНДР в наличии секретной ракетной базы

13 минут назад
73% жителей Германии поддержали строительство "Северного потока-2"

73% жителей Германии поддержали строительство "Северного потока-2"

5 часов назад
Мария Бутина вышла на связь с родственниками после недельного молчания

Мария Бутина вышла на связь с родственниками после недельного молчания

5 часов назад
Рубль: пришло ли время покупать валюту

Рубль: пришло ли время покупать валюту

23 часа назад
Google получил штраф в 50 миллионов евро

Google получил штраф в 50 миллионов евро

3 часа назад
Нужна помощь: Киру Шорникову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Киру Шорникову спасет операция на сердце

21.01.2019 09:00
Дерипаска вместо Давоса отправился на рыбалку

Дерипаска вместо Давоса отправился на рыбалку

26 минут назад
"Бристоль", "Дикси" и "Красное и белое" объединяются

"Бристоль", "Дикси" и "Красное и белое" объединяются

14 часов назад
За сделанное замечание автохам избил пенсионерку до потери сознания

За сделанное замечание автохам избил пенсионерку до потери сознания

11 часов назад
Владимир Путин и Синдзо Абэ проведут переговоры в Москве

Владимир Путин и Синдзо Абэ проведут переговоры в Москве

4 часа назад
В письме из Бутырки Кокорин назвал россиян "стадом баранов"

В письме из Бутырки Кокорин назвал россиян "стадом баранов"

14 часов назад
"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

"Другие": захватывающая премьера на телеканале "Россия 1"

12 часов назад
"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

13 часов назад
В список глобальных угроз человечеству вошел отказ от прививок

В список глобальных угроз человечеству вошел отказ от прививок

18 часов назад
Блокбастер "Т-34" - уже в шаге от топ-5 за всю историю проката

Блокбастер "Т-34" - уже в шаге от топ-5 за всю историю проката

19 часов назад
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

18.01.2019 17:49
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58
Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open

Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Australian Open

57 минут назад
Греческий парламент начал дебаты о соглашении с Македонией по поводу её переименования

Греческий парламент начал дебаты о соглашении с Македонией по поводу её переименования

2 часа назад
Месяц шатдауна: американские бюджетники выстроились в очереди в бесплатную столовую

Месяц шатдауна: американские бюджетники выстроились в очереди в бесплатную столовую

3 часа назад
Лидеры Германии и Франции подпишут новый договор о сотрудничестве двух стран

Лидеры Германии и Франции подпишут новый договор о сотрудничестве двух стран

3 часа назад
Разногласия по Brexit продолжают сотрясать Британские острова

Разногласия по Brexit продолжают сотрясать Британские острова

6 часов назад
Охота или браконьерство: снимок чиновника с убитым медведем в Instagram заинтересовал следователей

Охота или браконьерство: снимок чиновника с убитым медведем в Instagram заинтересовал следователей

8 часов назад
Рэпер Жиган представил свой новый фильм о русском хип-хопе

Рэпер Жиган представил свой новый фильм о русском хип-хопе

8 часов назад
В Шереметьево началась проверка инцидента со сходом самолета с ВПП

В Шереметьево началась проверка инцидента со сходом самолета с ВПП

9 часов назад
Скончался французский актер Франсуа Перро

Скончался французский актер Франсуа Перро

10 часов назад
"Спартак" вырвал победу у "Ростова" в товарищеском матче

"Спартак" вырвал победу у "Ростова" в товарищеском матче

10 часов назад
Фигуристка Анастасия Шаботова призналась, что сказала глупость

Фигуристка Анастасия Шаботова призналась, что сказала глупость

14 часов назад
WhatsApp ограничит пересылку сообщений пятью контактами

WhatsApp ограничит пересылку сообщений пятью контактами

15 часов назад
Мать Фрейи Зильбер хочет увезти внука Шукшиных в Барнаул

Мать Фрейи Зильбер хочет увезти внука Шукшиных в Барнаул

15 часов назад
Мятеж в Каракасе: спецназ разогнал манифестантов слезоточивым газом

Мятеж в Каракасе: спецназ разогнал манифестантов слезоточивым газом

15 часов назад
Кислород не нужен: учёные описали рыб, процветающих в "мёртвой зоне" океана

Кислород не нужен: учёные описали рыб, процветающих в "мёртвой зоне" океана

15 часов назад
Жесткий отбор: Роскосмос ищет женщин

Жесткий отбор: Роскосмос ищет женщин

15 часов назад
При взрыве в военном центре в Афганистане погибли 126 человек

При взрыве в военном центре в Афганистане погибли 126 человек

15 часов назад
Uber займется разработкой роботизированных самокатов

Uber займется разработкой роботизированных самокатов

16 часов назад
Генпрокуратура объяснила, почему Россию не допустили до расследования крушения рейса MH17

Генпрокуратура объяснила, почему Россию не допустили до расследования крушения рейса MH17

17 часов назад
Гонщик с синдромом Дауна впервые выступил на "Дакаре-2019"

Гонщик с синдромом Дауна впервые выступил на "Дакаре-2019"

19 часов назад
Надень кольца: астрономы определили возраст главного украшения Сатурна

Надень кольца: астрономы определили возраст главного украшения Сатурна

19 часов назад
Номера автомобилей привяжут к прописке

Номера автомобилей привяжут к прописке

19 часов назад
Apple распродает остатки iPhone SE по смешным ценам

Apple распродает остатки iPhone SE по смешным ценам

20 часов назад
Гонщик Формулы-1 проиграл киберспортсмену на реальной трассе

Гонщик Формулы-1 проиграл киберспортсмену на реальной трассе

22 часа назад