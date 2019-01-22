Эшли Коул стал игроком "Дерби"

Английский защитник Эшли Коул вернулся на туманный Альбион. Бывший игрок сборной Англии подписал контракт с "Дерби Каунти", который выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе английского футбола. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В "Дерби" он воссоединится со своим бывшим партнером по "Челси" Фрэнком Лэмпардом – ныне главным тренером "баранов". Сам Коул так прокомментировал свой переход: "Я не раздумывал долго над тем, чтобы сюда перейти. Надеюсь, что помогу команде подняться в классе, — приводит слова англичанина Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. - Я поддерживал связь с Лэмпардом и мы обсуждали мой переход. Вероятно, это мое последнее интервью, когда я называю его Фрэнком. Теперь он мой босс".

Напомним, что последним клубом англичанина был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", который он покинул в ноябре 2018 году. После этого Коул находился в статусе свободного агента. "Дерби" после 28 туров имеет в своем активе 46 очков и занимает шестое место в таблице. Отставание от лидирующего "Лидса" на восемь очков.