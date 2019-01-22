План "Б": Мэй по-прежнему надеется на уступки лидеров ЕС

Британский премьер представила парламенту план "Б" по выходу королевства из Евросоюза. Тереза Мэй все еще надеется на уступки со стороны лидеров ЕС. Но как именно вывести переговоры из тупика — не обозначила. Вместо этого обратилась к довольно редкому законодательному механизму — парламентскому предложению, открытому для внесения различных идей. Как на это отреагировала оппозиция — расскажет наш собственный корреспондент в Великобритании.

План "Б", который британское правительство пообещало представить после того как парламент разгромил предыдущий вариант соглашения о Brexit, пока заключается в том, что Тереза Мэй намерена добиваться у лидеров Евросоюза дальнейших уступок. Прежде всего, это касается Северной Ирландии. О переносе даты выхода из Евросоюза речи пока не идет, в кабинете министров также пока не согласны с идей проведения повторного референдума.

"Я не единожды высказывала глубокую обеспокоенность по поводу проведения еще одного референдума. Наша задача выполнить уже принятое решение. Я опасаюсь, что второй референдум может стать тем прецедентом, который сильно повлияет на проведение референдумов и опросов общественного мнения в нашей стране. Это может изрядно поспособствовать тем силам, которые хотят развалить Великобританию", — заявила Тереза Мэй.

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил, что так и не услышал от премьер-министра обещанных новых предложений. "Что заставляет ее думать, что то, что она пыталась пересмотреть в декабре, удастся осуществить в январе? Мистер спикер, это действительно походит на День сурка", — сказал Корбин.

Он отказывается участвовать в консультациях с правительством до тех пор, пока Тереза Мэй полностью не исключит возможность того, что Великобритания покинет Евросоюз без заключения какого-либо соглашения. Но радикалы из правящей консервативной партии считают, что отказываться от такого варианта сейчас нельзя.