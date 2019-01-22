Пожар на танкерах: из воды подняли 14 тел моряков

Из-за пожара на танкерах "Канди" и "Маэстро" со сжиженным газом погибли 14 человек, тела уже подняты из воды. Судьба еще 6 моряков остается неизвестной, их поиски продолжаются, сообщили ТАСС в экстренных службах. Всего на двух танкерах находились 32 человека, 12 членов экипажа удалось спасти, в ближайшее время их доставят в Керчь.

Пожар на судах "Маэстро" и "Канди", перевозивших сжиженный газ, начался в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ. По предварительным данным, возгорание произошло во время перегрузки топлива с одного судна на другое.

Танкеры шли под флагом Танзании. Члены экипажей являются гражданами Индии и Турции.