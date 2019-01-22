Хоккеисты "Вашингтона" провели собрание после серии неудач

Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" крайне неудачно выступает в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Столичный клуб, за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, проиграл пять матчей подряд.

В четырех встречах "Вашингтон" забросил лишь одну шайбу. В пятом матче с "Чикаго" команда пять раз поразила ворота соперников, но пропустила восемь. Тренер "Кэпиталз" Тод Рирден срочно провел собрание команды, на котором был произведен разбор ошибок и намечены пути выхода из игрового кризиса.

Тод Рирден возглавил "Вашингтон" летом прошлого года, заменив ушедшего в "Нью-Йорк Айлендерс" Брайана Тротца. Несмотря на спад, "Вашингтон Кэпиталз" занимает пятое место в Западной конференции.