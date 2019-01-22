Помогите Машеньке выжить с пороком сердца

У двухлетней Машеньки из Курска врожденный порок сердца — вторичный дефект межпредсердной перегородки. Ребенку срочно требуется проведение операции, которая позволит ей полноценно расти и развиваться. Но чтобы медицинское вмешательство было минимальным, необходим окклюдер Amplatzer Septal Occluderr, стоимость которого составляет 278,610 рублей. Семья не в состоянии собрать такие деньги самостоятельно.

ПОМОЧЬ МАРИИ МАНУХИНОЙ

Машенька второй ребенок в семье, родилась в срок, с хорошим весом и ростом. Никакие скрининги во время беременности не показывали отклонений. Но к концу первого месяца жизни малышка сильно потеряла в весе и при крике начала синеть. К счастью, правильный диагноз был поставлен быстро — врожденный порок сердца, вторичный дефект межпредсердной перегородки.

Врачи подобрали девочке лечение, она снова стала расти и развиваться. Однако от сверстников ее отличала быстрая утомляемость и частые респираторные заболевания.

"Конечно, мы, как и все в подобной ситуации, надеялись на чудо и думали, что ребенок "перерастет". Но динамические наблюдения врачей показали, что к сожалению, размеры дефекта не уменьшались, и операция необходима", — рассказывает мама Маши.

Провести операцию ребенку можно с использованием новейших технологий, но для этого семье надо приобрести окклюдер для закрытия дефекта межпредсердной перегородки.

"Сумма для нашей семьи просто неподъемная. Поэтому мы обращаемся к вам за помощью для Машеньки. Мы верим, что наша малышка будет полноценно расти и развиваться, общаться с другими детками, заниматься спортом", — говорит мама Машеньки.

ПОМОЧЬ МАРИИ МАНУХИНОЙ

Кроме того, сделать перевод можно, отправив SMS на номер 3434 с любой суммой (сумма пожертвования может быть от 10 до 5 000 рублей).

Или помочь через "Сбербанк онлайн", указав, что это "Благотворительное пожертвование для Манухиной Марии".