В Петербурге горит Арбитражный суд

В Санкт-Петербурге в здании Арбитражного суда произошел пожар.

Суд находится в доме номер 50 на Суворовском проспекте. Информация о возгорании поступила в 09:35. Загорелся кабинет на шестом — последнем – этаже здания.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского Главка МЧС, пожару присвоен повышенный уровень сложности. В ликвидации огня задействованы 15 единиц техники и 52 человека личного состава.

Информации о пострадавших пока не поступало. Из здания эвакуированы люди.