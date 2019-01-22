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22 января 201910:28

В Петербурге горит Арбитражный суд

ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в здании Арбитражного суда произошел пожар.

Суд находится в доме номер 50 на Суворовском проспекте. Информация о возгорании поступила в 09:35. Загорелся кабинет на шестом — последнем – этаже здания.

 

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского Главка МЧС, пожару присвоен повышенный уровень сложности. В ликвидации огня задействованы 15 единиц техники и 52 человека личного состава.

Информации о пострадавших пока не поступало. Из здания эвакуированы люди.

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