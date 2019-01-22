"Реал" готов отдать Хамеса Родригеса в обмен на Эриксена

Мадридский "Реал" собирается приобрести полузащитника сборной Дании и английского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. В обратном направлении может отправиться принадлежащий мадридцам колумбиец Хамес Родригес.

В настоящее время Родригес арендован "Баварией". Однако Хамес не видит перспектив в Мюнхене и хотел бы досрочно расторгнуть арендное соглашение. "Реал" готов включить колумбийца в сделку по Эриксену.

"Тоттенхэм" в свою очередь не собирается продавать датчанина дешевле, чем за 250 миллионов евро. "Реал" готов приобрести футболиста за меньшую сумму плюс отпустить в Лондон Родригеса.