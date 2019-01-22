На воинский учет теперь нужно становиться по месту фактического пребывания

Во вторник Госдума приняла закон о постановке граждан на воинский учет по месту их фактического пребывания, передает "Интерфакс".

Согласно закону, граждане, не имеющие регистрации по месту жительства или месту пребывания, будут обязаны вставать на воинский учет по месту фактического проживания.