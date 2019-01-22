Девочка провалилась в открытый колодец в Барнауле

Юная жительница Барнаула упала в открытый колодец, выбраться ей помог проезжавший мимо водитель. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

ЧП произошло около шести часов вечера 21 января напротив дома №20 по улице Энергетиков.

"Между двумя дорогами в снегу открытый колодец метров семь в глубину. Шла девочка, лет 7-8, наступила, задержалась на руках", — уточнил спаситель.

Мужчина бросился на помощь ребенку, который, по счастью, не пострадал.