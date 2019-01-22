Бельгиец Де Брейне отказался от перехода в мадридский "Реал"

Полузащитник футбольной сборной Бельгии и клуба английской премьер-лиги "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне отказался от потенциального перехода в стан мадридского "Реала". "Сливочные" надеялись с помощью хавбека усилить свою среднюю линию.

Однако Де Брейне отказался от весьма престижного предложения, сообщает каталонское издание Don Balon. Бельгийца, судя по всему, вполне устраивает его положение в команде Хосепа Гвардиолы. Пока испанский тренер "горожан" не разочаровался в игре полузащитника, во всяком случае, в конце декабря Де Брейне не было в списке игроков, потенциально стоящих из команды "на вылет".