22 января 201911:45
Пожар на сутки парализовал работу питерского арбитража
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области на сутки приостановил работу из-за пожара. Судебные заседания сегодня проводиться не будут.
Информация о возгорании в доме номер 50 на Суворовском проспекте поступила в 9:35. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №1-БИС. Из здания были эвакуированы около ста человек, пострадавших нет.
Очаг возгорания находился на этаже, где работают помощники судей. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба региональном ГУ МЧС, в 11:05 огонь был полностью ликвидирован.
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