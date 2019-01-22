Пожар на сутки парализовал работу питерского арбитража

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области на сутки приостановил работу из-за пожара. Судебные заседания сегодня проводиться не будут.

Информация о возгорании в доме номер 50 на Суворовском проспекте поступила в 9:35. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №1-БИС. Из здания были эвакуированы около ста человек, пострадавших нет.

Очаг возгорания находился на этаже, где работают помощники судей. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба региональном ГУ МЧС, в 11:05 огонь был полностью ликвидирован.