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22 января 201912:10

На горящих в Керченском проливе судах сохраняется опасность взрыва

Пожар на судах в Черном море пока не потушен, сохраняется опасность взрыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.

Как сообщалось ранее, к началу пожара на судах было около 4,6 тысяч тонн топлива.

В районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ начался пожар на судах "Маэстро" и "Канди". ЧП произошло в ходе перегрузки топлива с одного судна на другое.

17 человек находились на борту "Канди", из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии.

12 моряков удалось спасти. Обнаружены тела 10 жертв происшествия. По данным МЧС, погибли 14 человек.

 

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