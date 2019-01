Криштиану Роналду повторил сомнительное достижение Месси

Специалисты и простые болельщики футбола даже после переезда Криштиану Роналду в чемпионат Испании продолжают сравнивать его с главным конкурентом – аргентинцем Лионелем Месси. Накануне португалец догнал соперника по числу незабитых за карьеру пенальти.

В матче против скромного "Кьево", который новая команда Роналду "Ювентус" разгромно выиграла (3:0) сам лидер "Старой синьоры" не смог реализовать 11-метровый штрафной. Эта неудача стала для него 25-й за время выступлений на высшем уровне (всего Криш пробил за карьеру 139 пенальти).

Месси имеет точно такой же результат во всех турнирах в составе "Барселоны", напоминает издание Bleacher Report. Правда, процент промахов у аргентинца выше: он пробил с "точки" за карьеру 108 раз и имеет процент 23% против 18% у Роналду.

