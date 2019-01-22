Недовольный зарплатой рабочий сел в "киллдозер" и разрушил здание отеля. Видео

В минувший понедельник рассерженный рабочий сел на небольшой экскаватор, въехал на нем в здание и полностью разгромил помещение.

Инцидент произошел в послеобеденное время в Ливерпуле. Разъяренный тем, что ему не заплатили около 600 фунтов стерлингов, мужчина забрался внутрь "киллдозера" — так окрестила британская пресса транспортное средство рабочего — и въехал на нем внутрь свежепостроенного отеля.

При помощи строительной техники рабочий полностью разрушил внутреннюю отделку помещения, разбил окна и двери, повредил несколько стен, а затем по ступенькам выехал наружу.

Несколько его коллег, недовольных своей зарплатой, подбадривали мужчину, в то время, как другие пытались его остановить.

На улице рабочий заглушил "киллдозер", выбрался из кабины и дал дёру. К настоящему моменту его не нашли, и местная полиция опрашивает очевидцев, пытаясь установить местонахождение разрушителя отеля.