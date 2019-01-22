Затор на Бурее: военные для расчистки взорвали 10 тонн тротила

В Хабаровском крае военные подорвали первый слой обрушившейся породы в районе Бурейской ГЭС. Операция будет длиться около месяца. К ликвидации природной плотины привлечены силы и средства Минобороны.

Долина реки Бурея, зажатая среди заснеженных сопок, непроходимая тайга. Сейчас здесь будет по-настоящему громко.

Глядя на экран телевизора, конечно, вряд ли можно понять и даже представить, какой чудовищной мощности прогремел взрыв — он просто оглушает.

10 тонн тротила буквально в пыль разносят часть нерукотворной плотины, перекрывшей реку. Черный столб дыма, где вперемешку камни и лед, поднимается метров на сто. Военные осматривают место подрыва. Здесь образовалась первая протока. Но до воды еще далеко.

Оползень, причину которого поначалу хотели списать на падение метеорита, произошел в декабре прошлого года. 4 миллиона тонн горной породы скатились в Бурею, образовав дамбу высотой с 20-этажный дом. Запруда поставила под угрозу затопления поселки, находящиеся ниже по течению, и работу Бурейской ГЭС, которая вырабатывает пятую часть электричества Дальнего Востока.

Оползень сошел с сопки высотой примерно 150 метров. Сейчас здесь буквально лунный пейзаж. Вода, которую выдавило из Буреи, образовала своего рода цунами. И оно словно бритвой срезало лес по берегам реки.

Это оказался тот случай, когда вода камень не точит. Ждать, что поток пробьет новое русло, было бессмысленно. Военные и ученые, более 200 человек, разбили в тайге лагерь. Вертолетами сюда были переброшены тёплые палатки, продукты и системы спутниковой связи. Работать приходится в экстремальных условиях.

Всего в лагерь завезли 300 тонн взрывчатки. Этого должно хватить, чтобы полностью расчистить русло Буреи. Военные планируют закончить работы до 20 февраля, задолго до начала весеннего паводка.