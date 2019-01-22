Кокорину грозит замена коленного сустава

Находящийся в Бутырском СИЗО нападающий "Зенита" Александр Кокорин нуждается во многочасовой, ежедневной разработке колена. В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.

Как сообщила РИА Новости адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, Александр жалуется на боле в колене, которое было прооперировано в прошлом году. Коленный сустав нуждается в ежедневной, многочасовой разработке. В противном случае в нем могут произойти необратимые изменения.

"Реабилитация – сложная и включает в себя разработку колена, специальные силовые упражнения. Их нужно выполнять каждый день по несколько часов. У нас имеется медицинское заключение, что если колено оставить в таком состоянии, то дело может кончиться заменой сустава", — заявила Татьяна Стукалова.