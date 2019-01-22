В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

27 января в Малом зале нового концертного комплекса "Зарядье" знаменитый мультиинструменталист Аркадий Шилклопер сыграет на корно да качча и корно пасториччио.

В столичном зале "Зарядье" продолжается цикл лекций-концертов, направленных на знакомство зрителей с редкими музыкальными инструментами. В этот раз валторнист-импровизатор и пропагандист этнических духовых инструментов Аркадий Шилклопер представит зрителям элефант хорн, фогельхорн, флюгельгорн и знаменитый альпийский рог длиной более пяти метров. На мероприятии зрители узнают об особенностях экзотических инструментов и истории их возникновения, а также услышат их необычное звучание.

Лекция-концерт состоится 27 января, в 15:00, в Малом зале "Зарядье".