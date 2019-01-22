Самолет с новичком "Кардифф Сити" исчез с радаров

Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров. На борту воздушного судна находился известный аргентинский футболист Эмилиано Сала.

Два дня назад Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити". 28-летний футболист должен был прибыть в столицу Уэльса для подписания контракта. Но самолет, на борту которого находились Сала и пилот, пропал с радаров недалеко от Нормандских островов. Связь с летчиком также пропала. В настоящее время ведутся поисковые работы.

Аргентинец Эмилиано Сала всю карьеру провел во Франции. Сначала он выступал за "Бордо", после чего стал футболистом ""Нанта". 20 января Сала перешел в "Кардифф Сити", выступающий в английской премьер-лиге.