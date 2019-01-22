"Газпром": общая задолженность Чечни превышает 16 миллиардов рублей

Списание долгов за газ является правом Чеченской Республики. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он попросил учитывать специфику региона и напомнил, что Чечня пережила две военные кампании, за время которых и накопилась задолженность за газ. Поэтому прокуратура сделала такой "правильный и отвечающий интересам чеченского народа" шаг.

Умаров подчеркнул, что никаких преференций у Чечни нет, и если другие регионы хотят последовать их примеру, то пусть обращаются в суд и прокуратуру.

"Никаких суперправ по отношению к федеральному центру у республики нет", — заявил Умаров ТАСС.

Между тем заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев, курирующий внутренний рынок, заявил, что причины долгов в Чечне не в войне, а в низкой платежной дисциплине. Как сообщает "Интерфакс", по его мнению, это решение суда может быть воспринято как несправедливое теми потребителями, которые добросовестно оплачивают услуги.

Как передает РИА Новости со ссылкой на "Газпром межрегионгаз", общий долг Чечни перед "Газпромом" на 1 декабря составил 16,161 миллиарда рублей. При этом долги населения — 13,219 миллиарда рублей. Также в "Газпроме" подтвердили размер задолженности, которую списал грозненский суд. Это 9,353 миллиарда рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет пока позиции по долгам за газ в Чечне и других регионах страны. По его словам, этот "вопрос чрезвычайно сложный". Он отметил, что товар был поставлен конечному потребителю, и компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ.

"Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно. Вопрос очень сложный", — подчеркнул Песков.

Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать 9 миллиардов рублей долгов "как безнадежные к взысканию". В прокуратуре Чечни посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена обжаловать решение чеченского суда.