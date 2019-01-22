"Газпром": общая задолженность Чечни превышает 16 миллиардов рублей
Списание долгов за газ является правом Чеченской Республики. Об этом заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Он попросил учитывать специфику региона и напомнил, что Чечня пережила две военные кампании, за время которых и накопилась задолженность за газ. Поэтому прокуратура сделала такой "правильный и отвечающий интересам чеченского народа" шаг.
Умаров подчеркнул, что никаких преференций у Чечни нет, и если другие регионы хотят последовать их примеру, то пусть обращаются в суд и прокуратуру.
"Никаких суперправ по отношению к федеральному центру у республики нет", — заявил Умаров ТАСС.
Между тем заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев, курирующий внутренний рынок, заявил, что причины долгов в Чечне не в войне, а в низкой платежной дисциплине. Как сообщает "Интерфакс", по его мнению, это решение суда может быть воспринято как несправедливое теми потребителями, которые добросовестно оплачивают услуги.
Как передает РИА Новости со ссылкой на "Газпром межрегионгаз", общий долг Чечни перед "Газпромом" на 1 декабря составил 16,161 миллиарда рублей. При этом долги населения — 13,219 миллиарда рублей. Также в "Газпроме" подтвердили размер задолженности, которую списал грозненский суд. Это 9,353 миллиарда рублей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет пока позиции по долгам за газ в Чечне и других регионах страны. По его словам, этот "вопрос чрезвычайно сложный". Он отметил, что товар был поставлен конечному потребителю, и компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ.
"Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно. Вопрос очень сложный", — подчеркнул Песков.
Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать 9 миллиардов рублей долгов "как безнадежные к взысканию". В прокуратуре Чечни посчитали, что требования оплатить коммунальные долги создавали социальную напряженность. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена обжаловать решение чеченского суда.
Сейчас
Пассажир из Сургута потребовал лететь вместо Москвы в Афганистан
Танкеры, горящие в Черном море, опасно накренились
Картина дня
-
Затор на Бурее: военные для расчистки взорвали 10 тонн тротила
- Суд отказался выпустить Пола Уилана из-под стражи
- Роналду получил 23 месяца тюрьмы и штраф в 19 млн евро
- План "Б": Мэй по-прежнему надеется на уступки лидеров ЕС
- На горящих в Керченском проливе судах сохраняется опасность взрыва
Самое читаемое
-
2-летнего мальчика неделю не могут достать из колодца
- Сгоревшие заживо: в аварии погибли десятки человек
- Богатейший коррупционер России угодил в СИЗО
- Девочки сбежали из детского садика в мороз под пятьдесят
- После 15 лет идеального брака муж узнал, что пятеро детей - не его
Вести.Экономика
-
Банк России резко сократил покупку валюты для Минфина
- Спасут ли экспортеры рубль от падения?
- Ученые назвали самые уязвимые перед стихийными бедствиями города России
- ЦБ РФ: системно значимые банки России будут обязаны подключиться к системе быстрых платежей
- США могут ввести запрет на казино, игровые автоматы и ставки в интернете
Вести.Hi-tech
-
EMUI 9.0 на Android Pie: новая "ОС" Huawei
- Apple распродает остатки iPhone SE. Дешево
- Батарея не нужна: инновационный чип "питается воздухом"
- Обзор смартфона Alcatel 5V: пробы на главную роль
- Motorola Razr возродят в виде сгибаемого смартфона
Авто.Вести.Ru
-
Топ-15 "бэушных" автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцыкупе в стиле BMW X4 с техникой от Volvo
- В России организуют производство вариаторов
- Номера автомобилей привяжут к прописке
- В автомобилях каршеринга могут появиться скрытые камеры
- Вот как будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Недвижимость
-
Эмин Агаларов рассказал, как вывез люкс за МКАД
- Ветер сдул капремонт с дома
- Самые крупные взрывы бытового газа в России
- Сколько лет понадобится, чтобы накопить на московскую однушку
- Женщина забила квартиру мусором и поселилась на лестнице
- Гардероб на чердаке и бассейн на крыше: москвичи страдают от коммерсантов
Вести.Медицина
-
Кассовые чеки могут нанести смертельный вред здоровью
- Упражнения при плоскостопии признаны бесполезными
- Для наилучшего похудения диету нужно прерывать
- Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Не до сна: 5 типов бессонницы, которые обнаружили ученые
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
К нам несется астероид
- Администрация Трампа месяц работает бесплатно
- Шоу на украинских выборах обеспечит не только юморист Зеленский
Вести-Москва
-
В Подмосковье снежная глыба с крыши чуть не убила женщину
- Суд лишил родительских прав женщину, бросившую ребенка в подъезде
- Черный коллектор затерроризировал школу, где учились дети должника
- Перепутала педали: в Одинцове машина рухнула с третьего этажа парковки
- Приют, спасший десятки лошадей, просит о помощи
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы