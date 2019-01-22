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22 января 201912:50

Карьера Кокорина под угрозой: травма ноги требует новой операции

sportbox.ru

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин, который сейчас находится в СИЗО после скандальных октябрьских драк в Москве, может оказаться вне футбола. Причина – не в возможном наказании по уголовной статье, а из-за состояния травмированной ноги нападающего.

Игрок в начале нового года получил заключение врачей о состоянии своей ноги, которая получила разрыв крестообразных связок и которую Кокорин залечил незадолго до своего заключения под стражу. Медики Российского футбольного союза считают, что игроку вполне может понадобиться повторная операция и даже замена коленного сустава на искусственный.

"У нас есть недавно неутешительное медицинское заключение из футбольного союза России, — цитирует ТАСС адвоката футболиста Андрея Ромашова. – Это заключение еще более жесткое, чем у врачей клуба "Зенит": у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный".

Защитники Кокорина в уголовном деле, которое открыто в отношении игрока "Зенита", его брата, форварда "Краснодара" Павла Мамаева и еще одного фигуранта, в очередной раз ищут повод заменить подзащитному заключение в СИЗО на домашний арест.

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