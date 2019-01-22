Таран, еще таран: отбившийся от вымогателей московский бизнесмен попал на видео

Столичный предприниматель сумел отбиться от похитивших его злоумышленников, которые требовали за освобождение 20 миллионов рублей. Камеры наблюдения зафиксировали моменты похищения и противоборства со злоумышленниками.

Инцидент произошел поздним вечером 19 января на Октябрьской улице в Москве, где трое неизвестных вытащили жертву из Porshe Cayenne и силой пересадили в "Ладу", после чего отвезли его в Подмосковье и, угрожая расправой, потребовали выдать им 20 миллионов рублей.

Коммерческий директор компании согласился расстаться с 1 миллионом рублей и двумя автомобилями, когда же эскорт прибыл к его дому, он отправился не к сейфу, а в подземный гараж, где сел за руль бронированного Mercedes-Benz Gelandewagen и протаранил машину рэкетиров. На кадрах видно, как тяжелая машина припечатала "Ладу" к припаркованному автомобилю.

Находившиеся в салоне бросились к сопровождавшему их Porshe, но бизнесмен открыл огонь и ранил одного из злоумышленников в ногу, позже его задержали правоохранители. Выйти на след его подельников пока не удалось.

"В ходе допроса задержанный дал признательные показания. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", — отмечается в сообщении СКР.