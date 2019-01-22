В Подмосковье снежная глыба с крыши чуть не убила женщину

В Раменском районе Московской области серьезные травмы получила жительница поселка Ильинский — на нее рухнула громадная глыба льда. Как выяснилось, ледяные наросты падают чуть ли не ежедневно, но жалобы в управляющую компанию пока результатов не дают, чистить кровлю местные коммунальщики не спешат.

Жильцы этого дома, выходя из подъезда, с опаской смотрят вверх: куски льда с крыши падают едва ли не каждый день.

"Вот эта лавина сошла и мне всыпала. Но вот эта последняя глыба добила меня и сразу же свалила", — рассказывает Людмила Мелодьева.

Женщину спасло лишь то, что основной удар пришелся на машину. В итоге пришлось обращаться в травмпункт. Диагноз — сильный ушиб таза.

"Потом у меня давление поднялось, мне плохо сделалось. Сначала я вроде еще ходила, а вечером уже смотрю — нога не тянет", — говорит Людмила Мелодьева.

В тот день Людмила Николаевна собиралась ехать с дочерью по делам. У автомобиля полностью разбито заднее стекло и поврежден кузов. Ущерб пока не оценивали, но, по предварительным данным, он составил не меньше 50 тысяч рублей.

Сход льда с крыши продолжался в течение нескольких часов, видно, что во дворе даже остались куски льда больших размеров. На первом этаже пострадала телевизионная антенна. Сотрудники управляющей компании, которые прибыли на место, почему-то ограничились осмотром места происшествия. Вокруг подъезда натянули сигнальные ленты, но оставшийся на крыше лед почему-то решили не сбивать. На этих кадрах сотрудник управляющей компании объясняет, что они предупредили жильцов о падении льда с крыши, повесив объявления на подъезде. Но его речь прерывает еще один сход снега.

- Посмотрите, какие глыбы падают. Это нормально?

Буквально через пару минут — новая порция падающих сосулек. Но, судя по всему, это не впечатлило коммунальщиков. Сбивать остатки льда с крыши они не посчитали нужным.

В управляющей компании "Адамант" все тот же сотрудник пытался объяснить, что лед с крыши сбить невозможно из-за ее специфических особенностей. А заместитель директора Мария Буйная довольно спокойно рассказала, что жильцам дома стоит быть аккуратнее и без повода из квартир не выходить.

- Жители предупреждены, что идет сход снега.

- И что жители должны делать?

- Аккуратно выходить из подъезда.

- Под зонтиком?

- Я, к сожалению, в данный момент не могу почистить крышу.

А потом Мария Петровна заявила, что с крыши падает вовсе не лед, а мягкий снег.

Между тем Юлия с мамой готовят иск в суд о возмещении материального и морального вреда.