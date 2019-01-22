В Подмосковье снежная глыба с крыши чуть не убила женщину
В Раменском районе Московской области серьезные травмы получила жительница поселка Ильинский — на нее рухнула громадная глыба льда. Как выяснилось, ледяные наросты падают чуть ли не ежедневно, но жалобы в управляющую компанию пока результатов не дают, чистить кровлю местные коммунальщики не спешат.
Жильцы этого дома, выходя из подъезда, с опаской смотрят вверх: куски льда с крыши падают едва ли не каждый день.
"Вот эта лавина сошла и мне всыпала. Но вот эта последняя глыба добила меня и сразу же свалила", — рассказывает Людмила Мелодьева.
Женщину спасло лишь то, что основной удар пришелся на машину. В итоге пришлось обращаться в травмпункт. Диагноз — сильный ушиб таза.
"Потом у меня давление поднялось, мне плохо сделалось. Сначала я вроде еще ходила, а вечером уже смотрю — нога не тянет", — говорит Людмила Мелодьева.
В тот день Людмила Николаевна собиралась ехать с дочерью по делам. У автомобиля полностью разбито заднее стекло и поврежден кузов. Ущерб пока не оценивали, но, по предварительным данным, он составил не меньше 50 тысяч рублей.
Сход льда с крыши продолжался в течение нескольких часов, видно, что во дворе даже остались куски льда больших размеров. На первом этаже пострадала телевизионная антенна. Сотрудники управляющей компании, которые прибыли на место, почему-то ограничились осмотром места происшествия. Вокруг подъезда натянули сигнальные ленты, но оставшийся на крыше лед почему-то решили не сбивать. На этих кадрах сотрудник управляющей компании объясняет, что они предупредили жильцов о падении льда с крыши, повесив объявления на подъезде. Но его речь прерывает еще один сход снега.
- Посмотрите, какие глыбы падают. Это нормально?
Буквально через пару минут — новая порция падающих сосулек. Но, судя по всему, это не впечатлило коммунальщиков. Сбивать остатки льда с крыши они не посчитали нужным.
В управляющей компании "Адамант" все тот же сотрудник пытался объяснить, что лед с крыши сбить невозможно из-за ее специфических особенностей. А заместитель директора Мария Буйная довольно спокойно рассказала, что жильцам дома стоит быть аккуратнее и без повода из квартир не выходить.
- Жители предупреждены, что идет сход снега.
- И что жители должны делать?
- Аккуратно выходить из подъезда.
- Под зонтиком?
- Я, к сожалению, в данный момент не могу почистить крышу.
А потом Мария Петровна заявила, что с крыши падает вовсе не лед, а мягкий снег.
Между тем Юлия с мамой готовят иск в суд о возмещении материального и морального вреда.
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