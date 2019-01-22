Суд отказался выпустить Пола Уилана из-под стражи

Во вторник Мосгорсуд признал законным заключение под стражу гражданина четырех государств Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже, ему грозит от 10 до 20 лет колонии, передает РИА Новости.

Процесс проходит за закрытыми дверями, поскольку в материалах дела есть секретные сведения. По информации защиты, в ходе задержания у Уилана обнаружены документы, содержащие государственную тайну.

Уилан виновным себя не признает. В процессе он участвовал лично с переводчиком. В суд также пришли дипломаты из США, Канады и Британии, надеясь поприсутствовать на процессе, однако их пустят только на оглашение.

По информации ФСБ, Уилан в России занимался шпионажем. Брат Уилана Пол рассказал, что он бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Как сообщала The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года.

Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.