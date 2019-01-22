Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА

Нападающий Федор Чалов подписал новый контракт с ЦСКА. Договор рассчитан до окончания сезона 2021/22.

20-летний Федор Чалов является воспитанником ЦСКА. Федор выступает за основной состав с 2016 года. За это время он сыграл 73 матча и 24 мяча. В нынешнем чемпионате России Чалов 9 поразил ворота соперников и возглавляет список бомбардиров.

Осенью к Чалову проявляли интерес английский "Уотфорд" и французская "Ницца". Но Федор решил остаться в родном клубе, о чем свидетельствует подписание нового контракта.