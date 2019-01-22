Молодой человек на электрическом самокате посмотрел в телефон и устроил аварию. Видео

В Австралии произошло курьезное столкновение электрического самоката и автомобиля: водитель двухколесного транспортного средства посмотрел в свой телефон, исполнил изящный маневр и врезался во встречную машину.

Инцидент произошел в городе Риверстон, находящемся на юго-востоке Австралии неподалеку от Сиднея. Медицинская помощь молодому человеку не понадобилась. Он самостоятельно покинул место ДТП, правда, на своих ногах, поскольку его самокат стал не пригоден для дальнейшего использования.