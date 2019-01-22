Списание долгов за газ: Генпрокуратура начала проверку чеченской прокуратуры

Генпрокуратура РФ организовала служебную проверку по факту обращения прокуратуры Чечни в суд с исковым заявлением о списании долгов жителей республики.

Кроме того, Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать апелляционную жалобу, поданную ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" на решение суда, передает "Интерфакс".

Ранее Заводской районный суд Грозного обязал компанию списать долги населения республики за газ в размере 9 миллиардов рублей, по которым истек срок исковой давности, как "безнадежные к взысканию". Истцом в данном судебном процессе выступала прокуратура Чечни.

Между тем, в соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности. Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания.

Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" намерена обжаловать решение чеченского суда.