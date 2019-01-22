Пассажир из Сургута потребовал лететь вместо Москвы в Афганистан

На борту самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, произошла нештатная ситуация: одни из пассажиров потребовал развернуть лайнер и лететь в Афганистан. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

Между тем, согласно данным сервиса Flight Radar, на данном рейсе действительно произошла нештатная ситуация — лайнер изменил направление.

В Росавиации ТАСС сообщили, что борт перенаправлен в Ханты-Мансийск. Рейс выполняет "Аэрофлот", однако в самой компании ситуацию не комментируют.