Самолет, изменивший курс по требованию пассажира, сел в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске благополучно приземлился Вoeing737-800 "Аэрофлота", который летел из Сургута в Москву. Лайнер изменил курс из-за хулиганских действий одного из пассажиров. 41-летний россиянин Павел Ш. с места 14А в воздухе потребовал развернуть самолет на Афганистан.

Рейс SU1515 Сургут-Москва, на борту которого возникла нештатная ситуация, прервал полет, сообщает ТАСС. Самолет с 75 пассажирами и семью членами экипажа отогнан на дальнюю от терминала стоянку.

По предварительной версии, потребовавший изменения курса мужчина может быть неуравновешен и страдать психическим заболеванием. Буйный пассажир – рецидивист: он уже неоднократно задерживался полицией на земле за административные нарушения, совершенные в пьяном виде. Несостоявшийся угонщик самолета задержан на борту приземлившегося в Ханты-Мансийске лайнера.

Посадка самолета "Аэрофлота" не отразилась на работе аэропорта Ханты-Мансийска, терминал продолжает работу в обычном режиме. Ни один рейс из-за инцидента не задержан.