"Сибирь" в четвертый раз победила "Амур" в чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В Хабаровске местный "Амур" принимал новосибирскую "Сибирь" и это была четвертая встреча соседей по Восточной конференции и четвертую победу одержали сибиряки – 4:2.

"Сибирь" во всех трех предыдущих матчах против Хабаровска выигрывала с разницей в один гол (2:1, 3:2, 4:3), а самая первая встреча завершилась успехом новосибирцев в серии буллитов. На сей раз снова были лучше, хотя интрига встречи сохранялась до 45-й минуты.

На два гола сибиряков (Романцев и Карон) дальневосточники ответили двумя своими, забитыми еще до первого перерыва (Кацуба и Железков). И после того, как на 37-й минуте Алексеев снова вывел гостей вперед, "Амур" все еще надеялся на успешный исход. Но гол Романцева на 45-й минуте установил окончательный счет.