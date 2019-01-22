КХЛ. "Адмирал" разобрался с "Авангардом"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился во Владивостоке, где встречались клубы Восточной конференции. Занимающий последнее место "Адмирал" принимал идущий вторым "Авангард" и выиграл 4:1.

Приморцы заложили фундамент победы в первом периоде, выигранном с результатом 2:0. Голы на счету Войтека Поляка и Владимира Бутузова. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Давид Деарне сократил отставание, но Иван Мищенко забросил третью шайбу в ворота гостей. В третьем периоде победу "Адмирала" закрепил точным броском по пустым воротам Александра Черникова – 4:1.

"Авангард" остался на втором месте. У омичей 71 очко. "Адмирал" набрал 31 очко и сократил до минимума отставание от предпоследней команды конференции "Амура".