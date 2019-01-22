Путин и Абэ начали переговоры в Кремле

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Двусторонняя встреча, главной темой которой являются перспективы заключения мирного договора, проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Затем состоится рабочий завтрак в расширенном составе, после чего лидеры выступят перед журналистами, передает ТАСС.

В ноябре 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Как пояснил перед сегодняшней встречей в Кремле помощник президента России Юрий Ушаков, "сохраняется желание и воля лидеров двух стран полностью нормализовать отношения", хотя разногласия между Москвой и Токио все равно есть.