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Курилы и мирный договор с Японией 25 минут назад

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22 января 201915:02

Путин и Абэ начали переговоры в Кремле

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Двусторонняя встреча, главной темой которой являются перспективы заключения мирного договора, проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Затем состоится рабочий завтрак в расширенном составе, после чего лидеры выступят перед журналистами, передает ТАСС.

В ноябре 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Как пояснил перед сегодняшней встречей в Кремле помощник президента России Юрий Ушаков, "сохраняется желание и воля лидеров двух стран полностью нормализовать отношения", хотя разногласия между Москвой и Токио все равно есть.

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