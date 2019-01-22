Капитана "Кардиффа" Моррисонна едва не убил разрыв аппендикса

Ведущий футболист клуба английской премьер-лиги "Кардифф Сити" Шон Моррисонн в минувшую субботу едва не погиб. Игрок был экстренно доставлен в ближайшую к дому больницу в связи с разрывом аппендикса. Жизнь Моррисонну спасла супруга, которая вовремя вызвала медиков.

Капитан "Кардиффа" почувствовал серьезное недомогание, но поначалу, несмотря на резкие боли в животе, отказался от помощи врачей. Жена 28-летнего футболиста Стейси вызвала "скорую" и англичанину произвели срочную операцию. Доктора при этом сообщили, что Моррисонн мог умереть, если помощь задержалась хотя бы на час.

"45 минут до смерти? Я не уверен в этом, — цитирует слова тренера "Кардиффа" Нила Уорнока издание Wales Online. – Может быть, это излишне драматично? Но в любом случае, Моррисонн – счастливчик. Его жена сразу позвонила нашему клубному доктору".