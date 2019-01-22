Огорченная стоимостью проезда москвичка избила таксиста и угнала его авто

Москвичка избила таксиста и угнала его машину, узнав стоимость проезда до дома, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Камера наблюдения сняла злоумышленницу.

Описанные события произошли вечером в Оружейном переулке, где 27-летняя пассажирка и тормознула автомобиль "Яндекс.Такси". Добраться ей надо было до Ленинградского шоссе, но озвученная 52-летним водителем стоимость проезда, судя по всему, никак не могла быть покрыта наличностью в кармане, и тогда девушка пустила в ход грубую силу. Вытолкав таксиста на проезжую часть, она несколько раз ударила его, после чего села за руль и поехала домой.

На кадрах видно, как она запарковалась фактически у подъезда, немного постояла и пошла в квартиру. Там подозреваемую и задержали и отправили в следственный изолятор. По статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Пострадавший таксист был госпитализирован с многочисленными травмами.