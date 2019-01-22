Тысячи декоративных карпов кои попали в аварию. Видео

В китайской провинции Чжэцзян в туннеле опрокинулся грузовик — местные СМИ пишут, что у него лопнуло колесо от перегруза.

Три тонны (по другим данным — 6 тонн) живого декоративного карпа вывалились на дорогу. Несколько часов дорожные рабочие лопатами собирали прыгающую на асфальте рыбу.

В результате аварии никто из людей не пострадал. О дальнейшей судьбе собранных карпов кои не сообщается.