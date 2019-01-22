Петр Толстой: ПАСЕ без России ждет кризис

"В ПАСЕ уже осознали, что отсутствие России ведет эту организацию прямиком к кризису. Просто там скоро не о чем будет разговаривать. Но Россия вернется в ПАСЕ только на нормальных условиях, которые не ущемляют интересы народов России", — заявил в программе "60 минут" заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что "украинцы — это наиболее простодушная часть наших оппонентов в ПАСЕ. Чем более идиотские заявления они делают, тем легче нам доносить нашу позицию".

Петр Толстой также рассказал, что предложил генсекретарю ПАСЕ Войцеху Савицкому через десять лет провести заседание Парламентской ассамблее Совета Европы в Ялте. "Я думаю, что постепенно мы к этому придем", — уверен российский парламентарий.



Украинские представители не вошли в состав комитета ПАСЕ по снятию санкций против России из-за изменения регламента. Ранее в этом комитете были четыре представителя Украины, теперь ни одного. По мнению руководителя украинской делегации Владимира Арьева, это выглядит "мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду России".

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда значимых полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ на это делегация России заявила об отказе работать на таких условиях. В 2016-2018 годах российская сторона не стала направлять необходимые для аккредитации делегаций на сессии документы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.