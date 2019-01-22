Житель Ханты-Мансийска снял на видео посадку "захваченного" хулиганом самолета

Изменивший направление из-за требований одного из пассажиров лететь в Афганистан самолет "Аэрофлота" благополучно приземлился в Ханты-Мансийске. Один из местных жителей снял приземляющийся лайнер на видео.

Командир рейса SU1515 на борту принял решение изменить направление и лететь не в Москву, а в столицу Югры после того, как спустя несколько минут после взлета из Сургута один из 75 пассажиров потребовал взять курс на Афганистан. После посадки Вoeing737-800 отогнали на дальнюю от терминала стоянку.

Представители НАК отметили, что злоумышленник в настоящее время находится в салоне вместе с другими пассажирами, с ним ведутся переговоры. По данным ведомства, командир экипажа принял единственное правильное решение — сесть в Ханты-Мансийске.

Сама воздушная гавань продолжает работать в обычном режиме, хотя все подъезды к ней оцеплены полицией.