Зона оцепления аэропорта Ханты-Мансийска расширена, злоумышленник пока в самолете

Вокруг севшего в Ханты-Мансийске самолета расширена зона оцепления до гостиницы "Сокол" у аэропорта. Из здания аэропорта, где экстренно сел самолет рейса SU1515 Сургут-Москва, эвакуированы не только пассажиры, но выведен персонал. Также персонал и постояльцы выведены из здания гостиницы. Нештатная посадка самолета "Аэрофлота" произошла из-за 41-летнего пассажира Павла Ш.

Подвыпивший пассажир, после того, как самолет вылетел из Сургута в Москву, потребовал изменить курс и направить самолет в Афганистан, сообщает РИА Новости. После посадки Вoeing737-800 в столице Югры отогнали на дальнюю от терминала стоянку. Злоумышленник задержан, добавили в Национальном антитеррористической комитете (НАК). Пока он продолжает находиться в самолете. По предварительным данным, несостоявшийся угонщик воздушного судна может находиться в нестабильном психическом состоянии.

На борту севшего в Ханты-Мансийске самолета был 71 пассажир и семеро членов экипажа. Посадку самолета в аэропорту снял на видео случайный свидетель. Въезд к аэропорту перекрыт сотрудниками ГИБДД, на дороге стоят полицейские машины с мигалками. Пожарные и скорая в аэропорт не заезжали.