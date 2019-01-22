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22 января 201921:38

Крушение Ту-22М3: угрозы жизни четвертому члену экипажа нет

пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Угрозы жизни летчика с упавшего в Мурманской области дальнего бомбардировщика Ту-22М3 нет. Его состояние удовлетворительное. Пилот будет доставлен в московский военный госпиталь специальным самолетом Ил-76 с медицинским модулем на борту.

Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на родной аэродром в Оленегорске, напоминает "Интерфакс". Два члена экипажа погибли, еще двое выжили. Однако третий пилот позже скончался в больнице.

По предварительным данным, бомбардировщик выполнял плановым учебно-тренировочный полет. При посадке самолет попал в снежный заряд – интенсивный снегопад с резкими сильными порывами ветра. Из-за этого Ту-22М3 упал на взлетно-посадочную полосу, его корпус разрушился и загорелся. Минобороны России рассматривает все возможные версии крушения. в том числе техническую неисправность и ошибку пилотирования в сложных погодных условиях. Самолету было 33 года, в 2012 году он прошел капитальный ремонт.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 создан для поражения управляемыми ракетами и авиационными бомбами наземных и морских целей на удалении до 2200 километров от района базирования.

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