В Парке Горького планируют возродить кинотеатр "Великан"

В столице завершается работа над проектом воссоздания кинотеатра "Великан", который работал в Парке Горького в 30-40-х годах прошлого века. В здании на Крымском валу показывали первые звуковые фильмы. Теперь "Великана" планируют вернуть столице и открыть там современные кинозалы, а также новую смотровую площадку.

К этим руинам, кажется, не подлетают даже птицы. Безжизненное пространство, скрытое от глаз стеной административного здания, находится почти в центре столицы — в Парке Горького. Сюда не ступала нога человека с 40-х годов прошлого века. А когда-то было шумно и многолюдно. Здесь был первый и главный кинотеатр Москвы, где смотрели фильмы со звуком.

"Появление звукового кинотеатра — это был, как сейчас говорят, тренд. Сохранились упоминания, что на внутренних интерьерах были росписи Александра Дайнеко. Поэтому внутри это был очень красивый, представительный и, скажем, передовой кинотеатр", — говорит Дмитрий Французов, историк архитектуры.

Свое название "Великан" кинотеатр полностью оправдывал. Его размеры ничуть не уступали масштабам современных торговых комплексов. Такая площадь осталась по наследству от старейшего пароходостроительного завода братьев Бромлей. До сих пор, кстати, сохранилась арка, через которую проходили новенькие суда.

В начале 20-х годов его перестроили под выставочный павильон. И лишь в середине 30-х годов там стали оборудовать залы и устанавливать экраны. Просуществовал кинотеатр меньше 10 лет. В 1942 году в него попала бомба. Сейчас на этом пустыре растут деревья, многим из них больше полувека. Архитекторы решили сохранить это историческое место и не трогая живых великанов, воссоздать кинотеатр "Великан". Проект его реконструкции почти готов.

"Наша основная задача была вписать в контур существующего здания, в эти руины, современный кинотеатр. Отдельным блоком интегрируются два зрительных зала и общественное пространство. Кроме того, будет пандус, по которому можно пройти вдоль исторических стен, и висящие кубы", — рассказывает Георгий Трофимов, представитель архитектурного бюро.

Стеклянные кубы станут развлекательными площадками. В них будут находиться кафе, магазины, а еще зоны для лекций и творческих уроков с детьми.

"Кинотеатр внутри будет состоять из большого общественного пространства — это пространство соединяет парк и реку, оно сквозное. И сквозь него можно будет из парка проходить на набережную", — добавляет Георгий Трофимов, представитель архитектурного бюро.

Полюбоваться видами Москвы-реки, по задумке архитекторов, можно будет и с крыши кинотеатра — там планируется большая смотровая площадка. Но пока это лишь в проекте, который ждет своего утверждения.