Развалился на две части. Стали известны подробности крушения бомбардировщика

Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 разорвало на две части, на взлетно-посадочную полосу вытекло топливо, которое сейчас собирают аварийные службы. Сообщается, что два члена экипажа погибли, еще двое доставлены в больницу: один находится в реанимации, уточняет агентство ТАСС.

Как пишет агентство "Интерфакс", топливо, которое вытекло из бомбардировщика, загорелось. Пожарные расчеты пытаются его потушить.

Напомним, 22 января на аэродроме Высокий, что в Мурманской области, разбился российский дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. По предварительным данным, причиной катастрофы стало резкое ухудшение погоды: самолет попал в мощный снежный заряд, из-за которого экипаж допустил ошибку при посадке.

Также стало известно, что самолет был выпущен в 1985 году. Последний капитальный ремонт Ту-22М3 прошел в 2012 году. Помощь в расследовании крушения окажет компания "Туполев".

Ту-22М3 – на данный момент самая современная модификация дальних бомбардировщиков. На ее счету десятки боевых вылетов и массированные удары по позициям террористов в Сирии. Кроме того, в 2018 году запущена модернизация этих машин до версии М3М.



Самолет способен разгоняться до 2300 километров в час, а топлива ему хватает на 5500 километров полета, на борт Ту-22М3 может взять три управляемых ракеты класса "воздух-земля" или 24 тонны авиабомб разных типов. В экипаж Ту-22М3 входят четыре человека.