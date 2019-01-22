Внеплановая проверка "Мосгаза": как отличить специалистов от мошенников

В Москве проходит масштабная проверка газоснабжения в квартирах. Столичная служба уже проверила более 20 тысяч домов. Но наряду с сотрудниками "Мосгаза" активизировались и мошенники, выдающие себя за специалистов. Как отличить официальных представителей от аферистов?

24 тысячи домов, почти 2 миллиона квартир — масштабная внеплановая проверка "Мосгаза". Слесари по подъездам столицы ходят с 8 часов утра и до позднего вечера. Пускают их далеко не все и не сразу. Причина очевидна: у "Мосгаза" множество подражателей. И в последнюю неделю они особенно активизировались.

- Ходили такие, да, предлагали газоанализаторы. Мы такого бы не пустили.

Газовщики объясняют: встречать слесаря нужно по одежде — темно-синяя куртка, оранжевые вставки, официальный логотип "Мосгаза". При входе обязательно наденет бахилы. Кроме того, стоит тщательно изучить удостоверение проверяющего.

"Удостоверение должно быть бордового цвета, здесь обязательно должно быть указано, что это АО "Мосгаз", — показывает слесарь Андриан Визир.

На руках у настоящего слесаря еще пачка документов: памятка об опасностях бытового газа и ведомость об осмотре квартиры. Спросят только фамилию и телефон, паспортных и других данных выпытывать не должны. Из оборудования при себе лишь прибор для обнаружения утечек. На осмотр не больше 20 минут. Если найдутся проблемы, к примеру, неисправная конфорка, мастер все починит.

Все работы бесплатные. Никаких приборов на продажу настоящий слесарь никогда не предложит. А вот у мошенников в первую очередь денежный интерес, чаще всего они предлагают пищащую коробку с проводами — якобы анализатор газовых протечек.

"Пробовали лак, дезодорант, они на все пищат, все показывают. Люди курят, готовят пищу — они все показывают. Это просто бесполезная вещь, просто обманывают пенсионеров. Если сомневаетесь, позвоните по телефону 104 — это наша диспетчерская круглосуточная служба — там точно ответят "Мосгаз" пришел или не "Мосгаз", — советует Татьяна Киселева, начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "Мосгаз".

Глобальная проверка газа в квартирах столичных домов завершится уже 23 января. Об ее итогах сообщат чуть позже. Так что, если после этого на вашем пороге появится слесарь, представляющийся сотрудником "Мосгаза", это повод заподозрить неладное и двери не открывать, а лучше сразу обратиться в управляющую компанию или полицию.