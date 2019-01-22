Вор дважды обокрал офис микрозаймов в Ессентуках

Первое преступление было совершено еще в конце декабря: мужчина проник в помещение микрофинансовой организации в Ессентуках и украл деньги из кассы.

Несколько дней спустя, в начале января, вор вернулся в то же самое учреждение и в точности повторил свои декабрьские действия, затем отправился в кафе и отпраздновал успех своего мероприятия.

К настоящему времени вор задержан и уже дал признательные показания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье "Кража".