Поиски аргентинского футболиста Салы успехом не увенчались

Джон Фитцжелальд, руководитель поисковой группы самолета, на котором находился нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, заявил, что шансы спасти пострадавших близки к нулю. Самолет, на котором Сала направлялся из Франции в Уэльс, исчез в проливе Ла-Манш.

Британские спасатели начали поиски пропавшего самолета, которые не увенчались успехом. Руководитель поисковой группы Джон Фитцджеральд заявил, что шансов выжить у Салы и пилота почти не осталось. Человек не смог бы продержаться в столь холодной воде более часа. Поиски будут продолжены. Кроме того, найти тела пострадавших будет очень тяжело из-за сильного течения в предполагаемом месте катастрофы.

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити" 20 января. 28-летний футболист направлялся на частном самолете из Франции в Уэльс. Связь с воздушным судном было утрачена во время пересечения самолетом пролива Ла-Манш.