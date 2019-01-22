Банный скандал: жильцы многоэтажки пытаются выселить из подвала частную сауну

В Восточном Измайлове — новый виток противостояния владельца бани и жильцов дома. Люди категорически против помывочного бизнеса в подвале, от которого уже пострадали общие коммуникации. Но предприниматель прекращать свою деятельность не собирается. Более того, пускает в ход шантаж и угрожает отключением воды.

Жильцы пытаются выйти на контакт с персоналом бани, которая открылась в их доме, но люди из подвала хранят молчание. Рекламу многопрофильной помывочной (кроме финской сауны еще и турецкий хамам) монтировали под покровом ночи. Когда вывески загорелись, и заработали мощные вытяжки, проснулся весь дом.

"Вытяжка из сауны гудит сильно! В квартире невозможно, особенно ночью", — жалуется Надежда Мещерякова.

Первое, что видит клиент, спускаясь в подвал, гигантские альковы с двуспальными кроватями. Это для сопутствующего досуга, буднично поясняет администратор.

Противостояние продолжается уже несколько месяцев. Жители уверены, что закон на их стороне. Еще четыре года назад Роспотребнадзор запретил бани и бассейны в жилых домах. Но владелец подвала вопреки всему продолжает заниматься водными процедурами, а недовольных усмиряет отключением воды. Дело в том, что в процессе переоборудования подвала общие коммуникации почему-то оказались в частных руках.

"Была произведена незаконная перепланировка со сносом капитальных конструкций. Надзорные органы это зафиксировали", — рассказывает Лейла Халимбекова.

А вот местный участковый ни масштабную перепланировку, ни подозрительно напоминающую притон обстановку фиксировать почему-то не спешит. Хотя рекламой круглосуточной гостиницы с сауной и массажем завалена вся округа.

Жители дома опасаются, что в конце концов здание 1952 года постройки строительных экспериментов просто не выдержит. Но бороться с владельцем подвала в одиночку уже не решаются. Последний раз это закончилось потасовкой.

"Один из жителей нашего дома зашел в подвал, чтобы снять весь этот беспредел. Его избили. Телефон сломали. Травма была серьезная, нос сломали, пришлось вызывать скорую", — объясняет Елена Спириженко.

Похоже, что протесты жителей и комиссии Мосжилинспекции бизнесмен воспринимает как некий квест, в котором каждый волен играть по своим правилам. Освоив подвал, он начал захватывать дворовую парковку. А гости его заведения в присутствии камеры нарушают все мыслимые правила дорожного движения.