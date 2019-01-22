Лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко выдвинута кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение принято на состоявшемся в Киеве съезде партии, передает "Интерфакс".

"Это будут выборы не только нового президента, но и нового курса", — заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, выступая перед делегатами съезда.

В поддержку Тимошенко также высказались бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, экс-президент Европарламента Пэт Кокс, бывший президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Их видеообращения также были показаны во время съезда.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Ранее Радикальная партия официально выдвинула в кандидаты на пост президента своего лидера Олега Ляшко.