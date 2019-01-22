Катастрофа Ту-22М3: умер третий член экипажа

Один из пострадавших в результате крушения бомбардировщика Ту-22М3 скончался.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

По его словам, второй член экипажа находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации Оленегорской центральной районной больницы.

22 января сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел катастрофу при посадке на аэродром "Высокий" Мурманской области. Самолет попал в мощный снежный заряд, после чего упал на взлетно-посадочную полосу, загорелся и разрушился.

На месте погибли два члена экипажа. Двое других были госпитализированы.

Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 километров от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.