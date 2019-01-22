Александр Зубков сложил с себя полномочия президента Федерации бобслея России

Александр Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России. Двукратный олимпийский чемпион сложил с себя полномочия до истечения дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией бобслея и скелетона.

16 января Александр Зубков был дисквалифицирован на два года из-за якобы имевших место нарушениях антидопинговых правил. Дисквалификация предусматривает отстранение и от спортивной, и от административной деятельности в национальной федерации.

В связи с этим Зубков был вынужден оставить пост президента. "Я принял решение о временном уходе с поста президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации", — приводит слова Зубкова ТАСС.

Исполнять обязанности президента Федерации бобслея России будет Елена Аникина. Ранее Аникина входила в президиум федерации.