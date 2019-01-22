Израиль испытал новую противоракетную систему

Израиль успешно испытал противоракетную систему "Хец-3". Запуск провели на полигоне, его организовали компания Israel Aerospace Industries и военно-воздушные силы еврейского государства. Радиолокационная станция засекла ракету-мишень, по который был выпущен боеприпас-перехватчик. Он уничтожил цель, пишет агентство "РИА Новости".

"Хец-3", или "Стрела-3", — это противоракетная система дальнего радиуса действия. По данным из открытых источников, она предназначена для перехвата баллистических ракет с радиусом от 400 до 2000 километров. Это один из элементов многоступенчатой обороны Израиля, куда также входят комплексы ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Железный луч".

Это не первые успешные испытания. В 2015 году ракета-перехватчик "Хец-3" также сбила уловную цель.