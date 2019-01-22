Пытавшийся угнать самолет "Аэрофлота" мужчина задержан

Пьяного пассажира авиакомпании "Аэрофлот", который пригрозил угнать самолет, задержали в ходе спецоперациии, проведенной в аэропорту Ханты-Мансийска. Очевидец снял захват на видео.

Командир рейса SU1515 на борту принял решение изменить направление и лететь не в Москву, а в столицу Югры после того, как спустя несколько минут после взлета из Сургута один из 75 пассажиров потребовал взять курс на Афганистан. После посадки Вoeing737-800 отогнали на дальнюю от терминала стоянку.

По некоторым данным, предполагаемый хулиган был настолько пьян, что даже не понял, что самолет был посажен из-за него. На кадрах видно, как бойцы спецподразделений, переодетые в форму сотрудников наземных служб, со словами "На землю!" вытаскивают дебошира из кресла и укладывают на пол.

Первоначально появилась версия, что он был вооружен, однако на кадрах видно только пистолет Ярыгина, который убирает в кобуру участник захвата.

Задержанный ранее уже был судим за порчу имущества и привлекался к административной ответственности за дебоши в пьяном виде. Уголовное дело против него возбуждено по статье "Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".