Лесли и Рыбка второй раз вышли на свободу

Нагатинский суд Москвы прекратил производство по ходатайству следствия об аресте Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) в связи с ее освобождением.

Как передает "Интерфакс", такое же решение судья Наталья Борисенкова приняла и в отношении приятеля Вашукевич Александра Кириллова (Алекс Лесли).

Оба они 17 января были задержаны в Москве по прилете из Таиланда. Им инкриминируется вовлечение в проституцию.

В Таиланде Рыбка и Лесли с февраля 2018 года вместе с еще 8 россиянами пребывали в следственном изоляторе. Их обвиняли в работе без оформления визы и предоставлении секс-услуг. 15 января 2019 года местный суд приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения, заменив им остаток неотбытого срока условным. Через два дня они были депортированы из Таиланда.

Они скандально прославились после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера Алексея Навального о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.